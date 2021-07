HaYba PÉNURIE EN CASCADE

Après la Pénurie du Riz Onicor la Semaine Dernière, c’Est le Tour du Carburant de Manquer.

Le gazoil est rare, les stations sont prises d’assaut par les automobilistes.

Quelques unes ont été livrées ce matin mais pas suffisamment pour répondre à la demande. Cette pénurie impacte aussi la Sonelec qui multiplie les coupures depuis hier.

En fin de matinée la Station de Vwadjuu a été pris d’assaut, la file des véhicules arrivait jusqu’à l’ambassade d’Afrique du Sud.

La Station d’Itsandra et celle de Hadudja n’était pas mieux.

On nous dit que le bateau transportant le carburant est à quai. Mais tout comme pour le riz Onicor, qui a manqué ou manque toujours, on ne sait pas quel est l’état réel des stocks de ses produits de première nécessité dont l’annonce d’une pénurie engendre immédiatement une flambée des prix.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde