Anissi Chamsidine dévoile les dessous de la relation France-Comores : Une critique sans concession

Dans une interview exclusive accordée à La Gazette des Comores / HZK-Presse, le Gouverneur Anissi Chamsidine, figure de proue de l’archipel comorien, a délivré un discours cinglant remettant en question les relations entre les îles comoriennes et la France. Avec un ton franc et incisif, Chamsidine a soulevé des points cruciaux sur la dynamique de pouvoir et les défis persistants qui caractérisent cette relation complexe.

Dès le début de l’entrevue, Chamsidine a éclairci le choix du titre provocateur de son dernier ouvrage, « NISISU’ALI INTSI, ceci n’est pas une réponse », soulignant ainsi sa volonté de remettre en question les perceptions conventionnelles et d’encourager une réflexion approfondie sur l’histoire de l’archipel comorien.

Une des critiques les plus percutantes de Chamsidine concerne l’insularité, qu’il considère comme un faux débat détournant l’attention des véritables enjeux. Il dénonce les divisions territoriales et communautaires qui sapent l’unité nécessaire pour faire face aux défis coloniaux persistants.

L’éducation et l’influence coloniale ont également été au cœur des préoccupations de Chamsidine. Il a dénoncé l’endoctrinement des élites locales par les anciens maîtres coloniaux, soulignant la nécessité de briser ce cycle pour permettre un véritable progrès.

La gestion des ressources, notamment la SONELEC, a été abordée avec une critique pointue de l’héritage colonial et des erreurs passées qui continuent à entraver le développement de l’archipel.

Chamsidine n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne les relations avec la France. Il a dénoncé l’humiliation subie par les Comoriens dans leurs interactions avec les autorités françaises, appelant à une relation plus équilibrée et respectueuse entre les deux nations.

Enfin, Chamsidine a abordé les rumeurs d’installation de radars à Anjouan, soulignant que cela ne changera pas fondamentalement la relation avec la tutelle coloniale et exhortant plutôt l’État comorien à défendre les droits de ses citoyens.



