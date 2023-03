Amir N’Gazi, membre du classement Forbes Afrique 2022, un talent de la diaspora comorienne.

En tant que membre des 30 Africains de moins de 30 ans les plus influents du classement Forbes Afrique 2022, Amir N’Gazi est un exemple de talent issu de la diaspora comorienne.

Il a créé son propre cabinet en France. Il a su s’imposer face à ses confrères et aider une clientèle diversifiée, notamment des start-uppers, des entrepreneurs de la diaspora ou des sportifs en quête de conseils. En plus de ses activités professionnelles, Amir N’Gazi s’engage également dans l’association Graine d’Orateur 93 pour encourager les jeunes des milieux populaires à pratiquer l’éloquence. Il intervient de plus en plus en Afrique, où il constate que la réglementation se structure de plus en plus, ce qui lui permet d’aider les sportifs africains à protéger leurs contrats et leur vie en général. Amir N’Gazi encourage les Africains à se faire plus confiance et à croire en l’avenir du sport sur le continent

Les Comores regorgent de nombreux autres talents tels que lui qui pourraient contribuer au développement de leur pays d’origine. Cependant, pour cela, il est important de créer une structure officielle qui lie les talents de la diaspora et leur pays d’origine. Cette structure pourrait permettre à ces talents de contribuer de manière significative au développement économique et social de leur pays d’une manière ou d’une autre. En effet, les talents issus de la diaspora peuvent apporter des compétences, des connaissances et des expériences précieuses à leur pays d’origine, tout en créant des ponts entre leur pays d’origine et leur pays d’adoption. En encourageant et en soutenant ces talents, les Comores pourraient bénéficier d’un véritable avantage compétitif sur la scène mondiale.

Antuf chaharane