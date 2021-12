Amir Abdou confirme qu’il reste en équipe nationale et annonce qu’il n’y aura aucun nouveau joueur

Dans une émission diffusée en direct e soir sur la page facebook de la station RCM13 officiel, l’entraîneur de l’équipe nationale des Comores a confirmé au micros du directeur général de cette radio Youssouf Ali Ibouroi qu’il conduira la liste des verts à la prochaine coupe d’Afrique des nations, contrairement aux informations qui étaient diffusées par nos confrères de RTMC Mbeni sur une possible démission d Amir Abdou.

Il a profité cette occasion pour annoncer la couleur et l’etat d’esprit de son équipe tout en insistant qu’il n’y aura pas des nouveaux joueurs: ” je fait confiance à mon groupe. On ne va pas supplier des joueurs pour venir, non. Ils ont fait leurs propres choix de ne pas venir, on leur souhaite bonne chance. Nous, on est prêt et on jouera sans pression “, Amir Abdou sur rcm13