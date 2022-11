Ali djae est monté au créneau suite à la conférence de presse tenue par Soimadou et Karihila

Tribune libre

Ils sont sortis dans les bois mais pas pour toucher du bois. Ils sont apparus en public pour vociferer la haine qu’ils portent contre les autres, leurs anciens compagnons de lutte aujourd’hui en rupture de ban. Les anciens ministres Soimadou et Karihila dans leur homélie, visant à donner leurs positions par rapport aux événements malheureux du 12 septembre dernier, ont fini par se dévoiler en s’attribuant la paternité de ce qu’on appelle désormais l’affaire de Mbeni. Pire encore ils n’ont trouvé mieux pour tronquer la manifestation de la vérité que d’intimider ceux-là à qui on a fait subir la fatwa parce qu’ils composent avec le pouvoir actuel, en les imposant encore la loi d’Omerta, pour soustraire les coupables à la justice, en retirant leurs plaintes et de démissionner de leurs postes respectifs qu’ils occupent dans le régime Azali. Pour Soimadou et Karihila ce à quoi ils attendent d’eux pour qu’on puisse parler de réconciliation. Cette injonction a fait l’effet d’une bulle. Car les 9 personnes dont leurs maisons ont été sciemment incendiés disent ne pas obtemperer aussi longtemps que les coupables ne seront pas traduits devant la justice, répondant les faits qu’ils leur sont reprochés. Advienne que pourra. Que les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités des uns et des autres. Pour eux, ils ont tout fait des concessions oui la libération des personnes arrêtées oui et ce, pour permettre d’enterrer la hache de guerre et fumer le calumet pour le plus grand bonheur de la population de Mbeni. Mais hélas les autres ne l’entendent pas de cette oreille. Ils ne font que cultiver les divisions pour saper les efforts entrepris par les personnes eprises de paix pour mettre en bran le-bas l’union et la solidarité entre la population de Mbeni. Mais pour quel intérêt ?

Ali Djae