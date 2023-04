Alerte info : Nazra est de retour aux Comores

Nazra Said Hassani est de retour aux Comores ce mercredi après avoir escroqué plusieurs personnes dans une chaîne de Ponzi. Cette femme a promis à ses victimes des rendements élevés sur leur investissement en seulement deux semaines ou un mois. Elle a réussi à collecter entre 5 millions et plus de 200 millions de francs comoriens auprès de chacune de ses victimes, promettant de verser des intérêts à certaines en utilisant les investissements des autres, dans un schéma classique de Ponzi. Parmi les victimes figuraient des personnalités politiques, des banquiers et des entreprises d’État, qui avaient investi des fonds provenant de leurs institutions.

Le système a commencé à s’effondrer lorsque certains des victimes ont voulu retirer leur argent, ce qui a entraîné plusieurs personnes ne recevant ni leur intérêt ni leur capital. La femme a fui début avril en utilisant de faux papiers d’identité, mais elle a été traquée et arrêtée à l’aéroport d’Antananarivo à Madagascar. Elle a été renvoyée aux Comores ce mercredi en passant par la Tanzanie. L’impact financier du système sur les Comores est important et soulève des préoccupations quant aux institutions de contrôle financier du pays. L’enquête sur l’affaire est en cours.

Soibah Said, journaliste Comoresinfos