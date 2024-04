Aïd El-Fitr : Le Président Assoumani appelle à l’unité et à la discipline politique jusqu’aux élections de 2029

Dans le cadre de la célébration de l’Aïd El-Fitr, le président Azali Assoumani a dirigé la prière ce jeudi 11 avril à la grande mosquée de Mitsudje, entouré du Mufti, du président de la Cour suprême et de nombreux membres du gouvernement. Au cours de cet événement, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan, le président a adressé ses vœux à la nation, tout en rappelant l’importance des valeurs socio-religieuses.

Dans son allocution, le président a mis en lumière les efforts du gouvernement pour améliorer le quotidien des Comoriens, à travers des mesures destinées à alléger le coût de la vie et a remercié les forces de sécurité pour leur dévouement. Il n’a pas manqué de mentionner les projets en cours visant le développement durable du pays.

Abordant les affaires internationales, Assoumani a exprimé son soutien aux Palestiniens, victimes de conflits persistants. Fort de son expérience à la tête de l’Union africaine, il s’est félicité des progrès réalisés sous son mandat.

Concernant la politique intérieure, le président a clairement appelé à l’unité et à la discipline, soulignant que les élections étaient désormais derrière eux et que la prochaine échéance électorale ne se tiendrait qu’en 2029. Il a insisté sur le fait que cette période devrait être consacrée à la consolidation des acquis et à la préparation de l’avenir du pays.

« Les élections sont terminées, ma réélection a été reconnue par tous, il est temps de penser à l’avenir du pays », a-t-il déclaré, rappelant l’importance de respecter les traditions démocratiques du pays, notamment la passation de pouvoir à une date fixe, respectée depuis deux décennies.

Assoumani a aussi demandé au Mufti de renforcer les fondements des valeurs socio-religieuses, qui selon lui, constituent le ciment de la cohésion nationale. « Nous devons préserver nos valeurs religieuses et nos traditions pour maintenir notre identité et notre intégrité culturelle », a-t-il conclu.

Cet appel à la discipline politique est un message fort à l’opposition, invitant à patienter dans le calme jusqu’aux prochaines élections prévues pour 2029, afin de garantir la stabilité et la paix sociale indispensables au développement des Comores.

Saïd Hassan Oumouri