Aïd el-Fitr : La Grande Mosquée de Paris annonce la célébration le mercredi 10 avril

France. Ce lundi 8 avril a marqué une journée importante pour la communauté musulmane, alors que la Grande Mosquée de Paris a confirmé que la fin du mois de jeûne du ramadan serait observée deux jours plus tard. Cette annonce fait écho à celle de l’Arabie saoudite, terre sainte de l’islam, qui a déclaré que l’Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, débuterait mercredi.

Cette convergence de dates est cruciale pour les musulmans du monde entier, car elle témoigne de l’unité au sein de la umma, la communauté islamique. En confirmant que la fête religieuse débutera également le mercredi en France, la Grande Mosquée de Paris renforce ce sentiment d’unité et de solidarité parmi les fidèles.

L’Aïd el-Fitr est bien plus qu’une simple célébration religieuse ; c’est un moment de joie, de réflexion et de générosité. Après un mois de jeûne, de prières et de repentance, les musulmans du monde entier se préparent à accueillir cette fête avec un cœur ouvert et reconnaissant.

C’est dans cet esprit de partage et de fraternité que les familles se réuniront pour les prières spéciales de l’Aïd, suivies de festivités, de délicieux repas et de l’échange de cadeaux. Alors que nous nous apprêtons à célébrer la fin du ramadan, rappelons-nous également de ceux qui sont dans le besoin et tendons-leur la main dans un esprit de compassion et de solidarité.



Misbah Saïd