Ahmed Barwane à l’Union Africaine : pas de participation à une élection truquée.

Ahmed Barwane, un leader politique comorien, a récemment rencontré l’ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité auprès de l’Union africaine. Lors de cette rencontre, Barwane a exprimé ses préoccupations concernant l’état actuel de la politique aux Comores, en particulier en ce qui concerne les élections présidentielles de 2024.

Barwane a déclaré sans détour que son parti ne participerait pas à des élections « si toutes les conditions devant garantir des élections démocratiques, claires, transparentes et inclusives ne seront pas réunies ». Il a critiqué le fait que toutes les structures de gestion électorales soient « hermétiques » et a souligné que tous les membres qui siègent au sein du cadre légal de concertation, ceux de la commission électorale nationale indépendante et les juges de la cour constitutionnelle sont tous nommés par le président Azali.

Il a également exprimé son scepticisme quant à la possibilité d’élections légales et équitables, compte tenu de la situation actuelle. D’autres leaders politiques ont exprimé des préoccupations similaires, appelant à des élections libres et transparentes et à la dissolution de tout instrument électoral établi par le régime actuel.

En conclusion, Barwane et d’autres leaders politiques ont clairement indiqué qu’ils ne participeraient pas à une course dont l’issue est truquée d’avance. Ils appellent à des changements significatifs pour garantir des élections justes et démocratiques.

ANTUF Chaharane