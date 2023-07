Agression d’un journaliste de Comores Infos : La liberté de la presse en danger ?

Le 26 juillet à Moroni, un journaliste de Comores Infos, connu sous le pseudonyme de Mongozi FM, a été agressé lors d’un reportage sur une station-service. Il documentait la pénurie d’essence qui sévit actuellement aux Comores. Alors qu’il filmait la longue file d’attente de personnes cherchant à se procurer de l’essence, un individu s’est approché de lui et a commencé à le menacer. L’agresseur, qui prétendait être un proche du président Azali, a nié l’existence d’une crise aux Comores.

Malgré les provocations, notre journaliste a continué à affirmer qu’il y avait une crise aux Comores. L’individu est devenu de plus en plus menaçant et a fini par agresser physiquement le journaliste. La scène a été filmée et diffusée en direct sur notre site. Après l’agression, deux individus prétendants être des gendarmes ont forcé le journaliste à effacer la vidéo sous la pression et les menaces.

Cette agression souligne le climat politique de plus en plus dangereux pour les journalistes aux Comores. Les partisans du régime n’hésitent pas à recourir à l’agression, mettant en péril la liberté de la presse. Nous encourageons notre collègue à porter plainte et nous condamnons fermement ces actes de violence.

ANTUF Chaharane