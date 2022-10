Affaire Mbeni: Le ministre des Finances et son directeur de Cabinet pointé du doigt par les jeunes de Mbeni

Cet après midi, la ville de mbeni est envahie par les forces de l’ordre. Ces derniers ont causé plusieurs dégâts. On compte actuellement une trentaine de blessés. Certains d’entre eux, ont reçu des balles. On a appris aussi que plusieurs maisons dont celles du ministre des finances et de son directeur de Cabinet ont été completement brûlées.

Selon les jeunes de Mbeni, deux personnes sont responsables de ce désastre. Il s’agit du ministre et de son directeur de Cabinet.

