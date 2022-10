Affaire du maoulid de Mbeni : Le parquet ouvre une enquête contre les auteurs de vandalisme

24 heures après les évènements tragiques qui se sont produits dans la ville de Mbeni, le procureur de la République de Moroni annonce que ces actes ne resteront pas impunis. Une enquête a été ouverte pour rechercher et identifier les auteurs et les complices de ces faits d’incendies volontaires en bande organisée et entrave à la liberté de circuler.

Devant la presse, hier jeudi 13 octobre, le procureur de la République de Moroni Mohamed Djounaid donne sa version des faits sur les récents évènements de Mbéni. Au côté du commandant de la gendarmerie, il s’est indigné des évènements tragiques qui se sont produits dans la ville de Mbeni. Alors que la célébration du Maoulid est interdite en journée à l’exception du weekend par un arrêté ministériel du 27 septembre, la ville de Mbeni a décidé de contrevenir à cette décision. « Il se trouve que dans la ville de Mbeni, certaines personnes ont décidé de ne pas respecter cette réglementation en défiant l’autorité », lance Mohamed Djounaid.

Selon le parquet, la présence des forces de l’ordre avait pour objectif d’aller stopper le « Maoulid Nabawiya » mais les jeunes de la localité ont affiché une résistance aux agents et leur ont jeté des projectiles. « Après cette situation, les agents de la force publique étaient contraints d’utiliser des gaz lacrymogène pour les disperser. Toujours suivants la situation, les agents de la force publique étaient sur le point de se retirer pour éviter des pertes humaines », tente-t-il de justifier la tournure dramatique des évènements.

Après le retrait des forces, les jeunes de Mbeni ont décidé d’en venir à des actes constituant une atteinte volontaire aux biens privés et publics sans motifs légitimes. Le parquet liste un bilan lourd. « Neufs maison étaient incendiées dont la brigade de gendarmerie et trois voitures incendiés », énumère-t-il.

Le procureur annonce qu’une enquête a été ouverte afin de mettre la main sur les auteurs de ces actes. « Nous vous rassurons que les auteurs de ces actes ne resteront pas impunis et une enquête est ouverte pour rechercher et identifier les auteurs et complices des faits d’incendie volontaire en bande organisée et entrave à la liberté de circulation. Je vous assure que leur cas sera puni avec une sévérité exemplaire », martèle-t-il.

Quant aux « balles réelles » supposées utilisées, la gendarmerie apporte un démenti, et demande « une preuve palpable » pour qu’elle puisse elle aussi ouvrir une enquête interne de son côté et assure avoir utilisé des gaz lacrymogène pour disperser les gens.

Rappelons que c’est entre 14 heures et 15 heures qu’une opération coup de poing pour interrompre un Maoulid interdit à Mbeni a dégénéré causant plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Selon nos informations, une vingtaine des personnes sont blessées dont douze par balles, neufs maisons et deux voitures sont incendiées.

Andjouza Abouheir / LGDC