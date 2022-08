Affaire des lingots d’or : Pas de traitement de faveur pour Yasser, il pourrait fuir la justice

Yasser Ali Assoumani, l’ancien directeur général des aéroports des Comores impliqué dans le trafic de 50 kilogrammes de lingots d’or à l’aéroport de Hahaya est actuellement détenu à la prison de Moroni. Selon ses avocats Yasser serait malade et ce dimanche un article non signé a été largement partagé dans les réseaux sociaux dénonçant une détention illégale .

Yasser Ali Assoumani ne doit pas être libéré, ni bénéficié d’un traitement de faveur pour aller consulter un médecin. L’ancien directeur arrêté dans un trafic d’or pourrait se soustraire de la justice comorienne en cas de libération pour des raisons sanitaires. Il faut rappeler que ses avocats avaient fait une demande de mise en liberté provisoire malgré les lourdes charges pour lesquelles il est mis en détention provisoire depuis début janvier.

Rappelons que c’était mardi 28 décembre 2021 à 6h du matin que la gendarmerie a arrêté trois individus en possession de 50 kilos de lingots d’or à l’aéroport de Hahaya. Les trois comparses, deux Malgaches et un Comorien, étaient sur le point de s’envoler pour Dubaï à bord d’un jet privé arrivé du même pays depuis la veille. Deux jours plus tard, l’enquête de la gendarmerie a permis l’arrestation d’autres suspects, dont Yasser Ali Assoumani cité par un des prévenus malgaches. Ce dernier a d’ailleurs affirmé que l’ancien directeur général des ADC est « un type gourmand qui demande 20 millions de francs [comoriens] pour chaque cargaison ». Des accusations parmi tant d’autres dont le mis en cause aura certainement du mal à se laver.