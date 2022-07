Affaire des lingots d’or : « Dès le départ, il n’a jamais été question de défense des intérêts nationaux.. »

Opinion libre : Dès le départ, il n’a jamais été question de défense des intérêts nationaux, que ce soit du côté malgache ou du côté comorien. Si l’orgueil affiché par le porte-parole du gouvernement comorien en réponse à la réaction du ministre malgache des transports était une manifestation d’une fierté nationale, les autorités comoriennes auraient répondu à la claque que nous ont mise les autorités malgaches et tanzaniennes sur l’épineuse question de l’île comorienne de Mayotte.

Les deux régimes actuellement en place à Madagascar et aux Comores ont décidé de fouler au pied les conventions bilatérales et multilaterales liant les deux pays. Les comoriens ont obtenu l’extradition de #Bobocha, en violation de la convention judiciaire signée entre les 2 pays, et les malgaches ont obtenu l’extradition des ressortissants malgaches impliqués dans l’affaire des #lingots_d_or, au mépris de ladite convention. Et aujourd’hui, on nous dit que ces ressortissants malgaches seraient remis en liberté par la justice malgache.

C’est une espèce de tambouille entre petits copains. Rien à voir avec les intérêts de nos deux pays respectifs.

Maître Abdoulbastoi Moudjahid, Avocat au barreau de Moroni