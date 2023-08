Accusations de corruption dans la nomination d’avocats aux Comores: Le ministre de la justice mis en cause.

Le journaliste d’investigation comorien Oubeidllah Mchamgama, de la page Fcbk FM, a lancé de graves accusations contre le ministre de la Justice comorienne, Djae Ahamada Chanfi. Dans un direct, il a accusé le ministre d’avoir signé un arrêté nommant des avocats, en violation de la loi. Selon la législation en vigueur, pour devenir avocat aux Comores, il faut soit passer un concours ou avoir un doctorat, ou encore avoir été magistrat pendant 10 ans.

Mchamgama affirme que le ministre a reçu de l’argent pour que ces personnes obtiennent le titre d’avocat. La cérémonie de nomination a eu lieu à Mohéli, et ces avocats pourront désormais exercer dans d’autres pays, y compris la France.

Ces allégations soulèvent de sérieuses préoccupations quant à l’intégrité du processus d’accès à la profession d’avocat aux Comores. Si elles sont avérées, les conséquences pourraient s’étendre au-delà des frontières du pays, affectant la réputation et la confiance dans le système juridique comorien. La situation appelle à une enquête approfondie et transparente pour établir les faits et prendre les mesures appropriées si nécessaire.

ANTUF Chaharane