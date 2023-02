Accident: Le destin tragique de Djoumoi, jeune homme aimé et apprécié de Ntsorale Dimani

La tristesse envahit la petite localité de Ntsorale Dimani aux Comores après l’annonce de la mort de Djoumoi Hatubou. Ce jeune homme, originaire de cette région, est décédé vendredi dernier suite à un accident de la route survenu dans le périmètre de Sele Nyumadzaha.

Djoumoi Hatubou était revenu en vacances aux Comores pour passer du temps avec sa famille et ses amis. Cependant, son séjour a pris une tournure dramatique après seulement deux jours, avec cette nouvelle tragique.

La communauté de Ntsorale Dimani est sous le choc et la tristesse est palpable. Djoumoi Hatubou était apprécié de tous, un jeune homme aimable, sociable et dynamique, qui avait toute sa vie devant lui. Sa disparition brutale laisse un grand vide dans la localité.

