Ab-aviation refuse la prise en charge des victimes, le gouvernement suspend son agrément

Mais, quelle mouche a t’elle piqué le PDG de la compagnie aérienne Ab-aviation ?

Quelques semaines après le drame du crach de l’avion de la compagnie Ab-aviation, les plongeurs n’ont toujours pas pu trouver les corps des passagers et de deux pilotes péris dans la mer. Le seul corps qui a été repêché aux alentours du lieu du crach n’a pas toujours pas été identifié. Le samedi dernier, le gouvernement comorien a décidé de suspendre l’agrément de la compagnie aérienne Ab-aviation pour avoir ” refusé de prendre en charge des victimes de l’accident du Cessna en attendant la fin de l’enquête conformément à la législation nationale “. Le ministère de transport considère que ce refus est un mépris vis-à-vis non seulement des institutions nationales mais aussi des familles endeuillées et l’ensemble de la population comorienne