AB-Aviation refuse la prise en charge des victimes et veut étouffer les critiques

La malhonnêteté AB Aviation

Avec l’appui de certains hommes d’affaire, des influenceurs et même des journalistes, AB Aviation a mis en place toute une stratégie pour étouffer toutes critiques sur Facebook. Ils intimident sans scrupules toute personne qui ose relever leur incompétence et parfois leur mauvaise foi. J’en ai fait les frais après avoir dévoilé leur refus de payer les indemnités aux familles de victimes. Ils ont brandi la menace d’une plainte judiciaire. J’avoue que j’ai douté avant que le ministère des transports ne me donne raison.

Aux responsables de AB Aviation, au lieu de vouloir contrôler Facebook, concentrez votre énergie à trouver comment vous allez vous acquitter de vos obligations envers les familles des victimes. Pour l’amour de Dieu, donnez à ces ayants droit ces maigres provisions qu’ils méritent. Pour moi, si ce n’est pas parce que je ne veux pas tirer sur une ambulance, j’allais dévoiler au grand jour vos manquements qui ont conduits à cet accident tragique.

Wakatabahu

Ahmed Abdallah Mgueni