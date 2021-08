Ab Aviation, fait vivre le calvaire aux clients, voici un témoignage choquant

Le couple qui livre ce témoignage véridique a déjà eu des menaces et a été sommé de se taire. Mais il faut briser le silence, les victimes se multiplient que ça soit chez Ab Aviation ou la Meck de Moroni qui vole l’or de ses clients, c’est pour nous publions ce témoignage :

“À fuir absolument !!

Nous avons acheté un billet du 16 (Mayotte-Moroni) au 27 août (Moroni-Mayotte) avec AB AVIATION. Déjà, au départ, le vol a eu un retard d’1h30. On devait partir à 13h30 et le vol est parti vers 15h. Il y avait déjà des rumeurs dans l’avion comme quoi nous pouvons avoir de mauvaises surprises au retour et qu’il allait faire attention. Et je précise que durant le vol, nous n’avons rien reçu, pas même une bouteille d’eau.



Une fois arrivé, nous nous sommes rendus à l’agence dès le lendemain pour confirmer la date prévue du 27 août. Et là, surprise, les agents nous informent que l’avion ne pourra partir que le 8 septembre. Nous leurs avons donc présenté notre billet de retour (Mayotte-France) prévu pour le 31 août et que nous voulions partir le 27 août pour avoir un peu de temps pour préparer notre retour. L’agent au comptoir nous annonce clairement et sereinement que ce n’était pas son problème et que c’était comme ça.

Nous ne nous sommes pas arrêtés là, on allait tous les jours à l’agence pour confirmer le retour, mais ils n’ont malheureusement toujours rien pu faire pour nous. Nous avons essayé maintes et maintes fois de contacter le directeur, mais sans succès ainsi que plusieurs personnes de haut niveau. Ce n’est qu’après qu’un des chefs de l’agence dont je ne citerai pas le nom nous contacte le 23 août pour nous demander s’il serait possible de faire un test PCR le jour même et de nous rendre le 25 août à l’aéroport dès 9h pour le départ mais nous n’avons reçu aucun justificatif. Nous avons immédiatement accepté.

Le jour-J arrive, nous nous sommes rendus à l’aéroport à 9h précise, et là, on retombe encore de haut, gros problème pour nous, les agents de sécurité nous informent qu’on ne figure pas dans la liste des voyageurs, et nous demande d’aller à l’agence.

Nous nous y sommes rendus et l’agent nous dit une fois de plus qu’il ne peut rien faire pour nous et que nous devons rentrer chez nous (franchement je ne comprends pas ce qu’ils font là-bas). Par la suite, nous avons appelé plus de 70 fois, le monsieur qui nous avait contacter au début mais aucune réponse. Nous avons commencé à perdre espoir.

Le vol était prévu à 12h30 et à 12h moins le quart, nous étions encore dehors. Nous avons pu nous faufiler à l’intérieur et en arrivant dans la salle d’enregistrement, on apprend que l’enregistrement est fini. Un homme était prêt à nous vendre des billets et on a tout de suite compris qu’il restait encore des places. Quelques secondes plus tard, le fameux monsieur nous appelle enfin au téléphone pour nous dire que l’avion ne bougera pas sans nous. Je suis sûre que c’était parce qu’il y a eu des personnes qui ont dû se désister sinon nous ne serions surement pas partis malgré les 60 euro pour les tests PCR et le billet qui nous a couter 500 euros par personne pour un vol de même pas une heure de temps. Dieu merci, peu de temps après, nous sommes rentrés en salle d’attente. Nous n’étions clairement pas les seules victimes.



Ce sont des escrocs soif d’argent. Ils vendent eux-mêmes les places des autres pour le donner à d’autres personnes en prétendant que les vols sont annulés or c’est complètement faux. Ils s’en foutent des clients, les vols sont très mal organisés, les agents sont grossiers et insolents. Compagnie de merde pas du tout sérieuse avec une grosse gueule. Je ne compte plus le nombre de clients qui venaient se plaindre. Franchement, à ceux qui me lisent, je vous déconseille sincèrement de réserver votre billet avec AB aviation, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. C’est ma première et dernière fois”, Abdou* et sa femme.

*prénom modifié par peur des représailles.