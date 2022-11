À Mutsamudu, il a construit une cabane entre ciel et terre

Il, c’est un homme qu’on surnomme Saïd alias Shikoinkoi de Hampanga, Mutsamudu. Une personne à l’esprit inventif : Voilà plus d’un an qu’il a construit un chez lui, perché comme la tour de Babel, en haut d’un fruit à pain. On peur l’apercevoir en remontant le cœur de la rivière qui se jette au port Ahmed Abdallah abderemane d’Anjouan, jusqu’à Dzia Nkundre.

Peint en vert, la case en double tôle a harmonieusement épousé l’arbre. Pour preuve, celui-ci traverse la maisonnette en son milieu. Se fondant ainsi dans le décor de verdure. L’on y monte par une échelle en bois posée sur le tronc. Et y pénétre en bas à travers une trappe.



A l’intérieur se trouvent des outils pour cultiver la terre. En effet, le maître des lieux laboure un champ dans les environs. Il lui arrive aussi de faire la sieste dans sa modeste demeure suspendue entre ciel et terre.

Dhoulkarnaine Youssouf.

