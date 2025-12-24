4 confrontations à la Can qui réveille des fantômes, des statistiques cachées… et une invincibilité qui refuse de mourir.

On parle peu de ce duel.Et pourtant, il cache une vérité presque irréelle.Entre Burkina Faso et Guinée équatoriale, un fait traverse le temps : le Burkina Faso n’a jamais encaissé le moindre but. Trois confrontations. Zéro but concédé. Même leur unique duel en phase finale de CAN, en 2015, s’est terminé dans un silence total : 0-0.

Mais attention aux apparences. La Guinée équatoriale, elle, avance masquée : cinq matchs de groupes sans défaite, des buts inscrits à chaque sortie, et une habitude troublante de survivre là où on ne l’attend pas.Ce match n’oppose pas seulement deux équipes.Il oppose une muraille historique à une patience dangereuse.

– Elle exhume un géant en doute… face à une équipe qui n’ose jamais commencer

L’histoire de ce match est faite de silences.D’un côté, Algérie. Championne d’Afrique. Deux fois. Mais depuis 2019… plus une seule victoire en CAN. Six matchs. Aucun succès.Un géant qui cherche encore sa voix.De l’autre, Soudan.Une équipe discrète, solide… mais muette quand le tournoi commence.Aucun but inscrit lors de ses trois derniers matchs d’ouverture de CAN.

Aujourd’hui, une question simple plane sur ce match :Qui osera parler le premier ? Et qui restera encore prisonnier de son propre silence ?

Elle rappelle qu’on peut tomber lourdement… et renaître champion

Cette histoire commence par une humiliation.

Lors de la CAN 2023, Côte d’Ivoire encaisse un 4-0.La plus lourde défaite de son histoire en phase finale.Tout semblait fini. Et pourtant… Quelques semaines plus tard, la Côte d’Ivoire soulevait le trophée.

Une première dans l’histoire de la CAN.

Aujourd’hui, face au Mozambique, une autre statistique intrigue :aucun match du Mozambique en CAN ne s’est jamais terminé sur 0-0.

Avec eux, il se passe toujours quelque chose. Un but. Une erreur. Un chaos.Le champion le sait :la CAN ne récompense pas les parfaits,mais ceux qui savent se relever après être tombés très bas.

Elle raconte un paradoxe africain que personne n’explique vraiment

Voici un fait qui défie la logique.

En Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun n’a jamais marqué contre le Gabon.Zéro but.

Deux confrontations.

Et pourtant… le Cameroun s’est qualifié à chaque fois.Mieux encore : en 2017, après un 0-0 contre le Gabon, il est allé jusqu’au bout. Champion d’Afrique.Le Gabon, lui, arrive avec une série impressionnante :six matchs de groupes sans défaite.Solide. Patient. Calculateur.Ce match pose une question dérangeante : faut-il forcément marquer pour gagner l’histoire ?

ANTUF Chaharane