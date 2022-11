Mercredi 9 Novembre aux alentours de 19h30:

Suite a une émeute qui a été déclanchée lors de la fermeture des cellules, 21 prisonniers ont réussi à s’évader en maitrisant les geoliers du portail intermédiaire et du portail principal.

A l’heure où nous rédigeons cette dépêche, 4 détenus ont déjà été rattrapés par les gardiens.

CMM

