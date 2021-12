117 cas actifs de COVID aux Comores, une nouvelle vague frappe le pays

L’épidémie Coronavirus a signé son grand retour dans les iles des Comores. Une nouvelle vague qui frappe surtout l’île de la grande-Comores, notamment le personnel de l’hôpital Elmarouf. Selon le dernier communiqué du ministère de la santé, 117 cas positifs de COVID 19 sont déjà enregistrés.

A la grande Comores, 84 cas positifs sont déjà enregistrés dont 39 hospitalisations.

A Anjouan, on compte 22 cas positifs actifs et à Moheli, on a enregistré 11 cas actifs.

Selon nos confrères de La gazette des Comores, les personnes contaminées seraient ” au-delà de 10 “. Un nombre important qui explique désormais que l’hôpital est devenu un foyer de contamination.