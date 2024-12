11 pêcheurs portés disparus après le passage du cyclone Chido

Aux Comores, 11 pêcheurs sont actuellement portés disparus après leur départ en mer le 9 décembre, avant que le cyclone tropical intense Chido ne touche les Comores. Les autorités redoutent qu’ils n’aient pas eu connaissance de l’évolution rapide de la tempête, qui a apporté des vents violents et des précipitations intenses dans la région.

Une des embarcations des pêcheurs disparus a été retrouvée, mais les recherches se poursuivent pour localiser les autres. Les opérations de secours mobilisent divers moyens, dont une collaboration entre Comores Télécom et la Direction nationale de la pêche. Cette coopération s’appuie sur des outils de géolocalisation et de communication pour maximiser les chances de retrouver les pêcheurs sains et saufs.

Le cyclone Chido, classé comme cyclone tropical intense, a provoqué des dégâts significatifs sur Mayotte.