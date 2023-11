Walimizi: La nouvelle application qui connecte les artistes comoriens

L’univers culturel comorien s’apprête à vivre une véritable révolution avec le lancement de Walimizi, une application mobile conçue pour mettre en réseau tous les acteurs de la scène artistique comorienne. Développée par Ilatso, une association engagée dans la promotion de la culture comorienne, et le jeune ingénieur En Nassim Souef, cette application représente une avancée majeure pour la communauté artistique des Comores.

Walimizi, dont le nom s’inspire d’une étymologie créative évoquant le travail de la terre et les racines, symbolise le lien profond entre la culture et son environnement. L’application vise à rassembler les différents acteurs culturels, qu’ils soient professionnels ou amateurs, en proposant un espace virtuel où chacun peut se retrouver, partager des informations, et collaborer.

L’application offre un large éventail de fonctionnalités, notamment un agenda culturel complet, des informations sur le patrimoine comorien, et une section dédiée aux propositions culturelles actuelles. Elle permet aux utilisateurs de découvrir des événements culturels à venir, de trouver des collaborateurs pour différents projets artistiques, et de s’informer sur les différentes institutions culturelles des Comores.

Walimizi n’est pas seulement une plateforme d’information, mais aussi un outil de connexion et de découverte. Les utilisateurs peuvent ajouter leurs profils, partager leurs œuvres, et même découvrir de nouveaux talents émergents. La version bêta de l’application est déjà disponible sur Playstore pour Android, et en attente de validation sur Applestore pour les utilisateurs d’iPhone.

L’initiative est saluée par la communauté artistique comorienne, qui voit en Walimizi un moyen de renforcer la solidarité et la collaboration dans un milieu souvent marqué par la concurrence et la jalousie. Cette application est une preuve concrète de l’engagement d’Ilatso envers le développement culturel des Comores, un engagement qui va au-delà des mots pour se traduire en actions concrètes et innovantes.

Said Hassan Oumouri