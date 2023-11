Vers une interdiction de la diffusion en direct des meetings électoraux: tensions entre le CNPA et les Médias.

Le 7 novembre 2023, une récente délibération du Conseil national de la presse et de l’audiovisuel (CNPA) a engendré une polémique majeure. La question centrale, discutée lors d’une réunion au siège du CNPA, était la possible interdiction de la diffusion en direct des meetings électoraux pour les élections de 2024, visant à réguler la couverture médiatique de la campagne présidentielle et des gouvernateurs des îles.

La réunion du 4 novembre a été l’occasion pour les médias de confronter le CNPA sur son plan d’action et la délibération N°23-001/CNPA du 12 octobre 2023. Les points d’achoppement étaient multiples : la sécurité des journalistes, la distinction entre journalistes authentiques et imposteurs sur les médias sociaux, et les accords entre médias et candidats politiques.

La restriction proposée sur les diffusions en direct a été particulièrement controversée. Les médias privés y voient une atteinte à l’efficacité et à l’économie de leurs opérations, un frein à l’engagement en temps réel avec leur audience. En contraste, certains plaident pour l’équité médiatique, plutôt que les gains financiers.

Le CNPA a souligné son engagement à collaborer étroitement avec les médias pour résoudre ces tensions, tout en maintenant la délibération qui interdit la monétisation de la couverture électorale et impose aux médias la responsabilité des propos tenus sur leur plateforme. Ces débats soulignent les défis de l’équilibre entre la régulation et la liberté de la presse dans le contexte électoral.

ANTUF Chaharane