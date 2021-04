Une série de cambriolages pendant cette période de couvre-feu

Nous Avons Reçu Ce Message Après Notre Publication Sur La Série Des Cambriolages Pendant Le Couvre-feu De 2020 à Aujourd’hui.

“bonjour,

suite à votre publication sur les cambriolages nocturne en cette periode de couvre feu, je vous invite à une mise à jour de votre liste des magasins cambriolés.

dans la nuit du mardi 20, deux boutiques sises au rond point ambassadeur, immeuble Mbechezi, dont le Magasin Laizam ont vu leurs cadenas sautés et leur boutiques vandalisés.

je me pose une seule question : quel est le rôle des forces de l’ordre et/ou leur responsabilité quant àla protection des biens et des personnes.

ne peut on pas legitimement les accuser de coupables ou de complicité de vol?

merci de bien vouloir denoncer ces agissements qui se font sous les yeux de nos forces de l’ordre, gardiennes de la vie nocturne, couvre feu exige.”

