Dans une interview accordée à Comores Info, l’ancien ministre de l’Intérieur, Mohamed Daoud, surnommé Kiki, a remercié la diaspora comorienne pour son soutien et sa mobilisation en hommage à la mort tragique du jeune Fanou. Cependant, un détail a particulièrement attiré l’attention des internautes lors de cette interview : la présence d’une photo du président russe Vladimir Poutine dans le bureau de l’ancien ministre.

Ce simple élément visuel a rapidement alimenté les spéculations et les interprétations sur la scène politique comorienne. Certains observateurs y voient un message caché de l’opposition locale, suggérant un possible rapprochement avec la Russie. L’interprétation selon laquelle la présence de cette photo pourrait symboliser une volonté de l’opposition comorienne de se tourner vers Moscou a pris de l’ampleur. Cette hypothèse fait d’autant plus écho au contexte géopolitique actuel où plusieurs nations africaines se divisent entre le bloc pro-russe, allié à la Chine et à l’Iran, et le bloc occidental.

Les spéculations s’intensifient également en raison des tentatives précédentes, infructueuses, de certains acteurs de l’opposition pour se rapprocher de la France dans l’espoir de renverser le régime du président Azali Assoumani. Désormais, certains estiment que cette opposition pourrait changer de stratégie et envisager des alliances avec la Russie, perçue comme un acteur majeur sur le continent africain.

Bien que la présence de cette photo de Vladimir Poutine ne soit pas officiellement expliquée, elle est interprétée par beaucoup comme un indice d’un éventuel virage diplomatique de l’opposition locale vers un soutien plus affirmé de la Russie. L’avenir nous dira si ce geste était symbolique ou simplement anodin, mais pour l’instant, il suscite des questions sur les futures orientations géopolitiques des Comores.

ANTUF Chaharane