Une enveloppe de 1 950 000 fc la récompense pour les vainqueurs du concours de récitation du Coran

L’association Wuzuri wa dini a tenu sa promesse en récompensant les 5 meilleurs récitateurs du concours de récitation du Coran organisé le 26 février dernier. Les responsables ont annoncé les noms des vainqueurs hier, parmi lesquels deux résidents de Grande Comore qui ont remporté une enveloppe de 1 950 000 francs comoriens chacun pour couvrir les frais de voyage et d’hébergement pour le Umra.

Fundi Hassane Mmadi, membre de l’association, s’est exprimé sur cette récompense en soulignant l’importance de l’accomplissement de la promesse faite aux vainqueurs. Il a également rappelé que le mois de Ramadan était propice pour accomplir le Umra et que ceux qui le faisaient seraient récompensés de manière équivalente à un pèlerinage exaucé.

De son côté, Adil Said Ali, chargé de communication de l’association, a déclaré que l’agence Makkah Voyage avait été choisie pour assumer le déplacement des deux jeunes durant leur séjour à la Mecque. Il a ajouté que l’association avait signé un contrat d’engagement avec l’agence et qu’il était confiant quant à son respect de ses obligations.

Cette initiative de l’association Wuzuri wa dini vise à encourager les jeunes à lire et à aimer le Coran. En récompensant les meilleurs récitateurs, elle espère susciter chez eux une passion pour l’étude de ce livre sacré et les encourager à approfondir leur connaissance de l’islam.

Les trois autres vainqueurs du concours seront récompensés ultérieurement, mais l’association a d’ores et déjà honoré sa promesse envers les deux premiers. En offrant ces enveloppes pour couvrir les frais de voyage et d’hébergement, elle permet à ces jeunes de réaliser leur rêve et de vivre une expérience spirituelle unique lors de leur séjour à la Mecque