Un journaliste remercie Houmed Msaidié pour le voyage en Égypte

Il n’est pas le seul le journaliste à obtenir une aide ministérielle pour voyager. Houmed Msaidié, Djaffar Salim Allaoui et d’autres ministres offrent des voyages et des visas à des journalistes. Un journaliste d’une grande page Facebook a bénéficié d’un visa pour la France grâce à Sarkozy. Ici l’ancien journaliste Rcm13 remercie son ministre.

Un journaliste qui reste redevable à un homme politique pourra t-il vraiment garder sa liberté ? Pourra t-il un jour critiquer l’homme qui lui a offert des cadeaux ? Ou visa?

