Un jeune comorien a soutenu sa thèse de Doctorat en Mathématiques ce lundi à l’Université de Toulon.

La convention cotutelle de thèse de doctorat entre l’Université de Toulon et l’Université des Comores vient de donner ses fruits. M. Abdou Soimadou Hamza vient de soutenir sa thèse de doctorat de Mathématiques sur le thème “Etude d’un modèle mathématique de Nanostructure”, sous la direction de Monsieur Philippe BRIET, professeur de l’Université de Toulon (France ),Directeur de Thèse et M. ABDILLAH Said Amana, Maître de Conférences, Université des Comores, Co-encadrant de thèse et Membres de Jury.

Rappelons que M. Hamza a obtenu sa licence à l’Université des Comores avant de partir en France. Ceci montre un peu plus la qualité de la formation de l’Université des Comores.