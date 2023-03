Un Anjouanais  reste détenu dans l’affaire des lingots d’or

L’affaire des 57 kg d’or saisis à l’aéroport de Moroni en 2019 soulève des interrogations sur une possible discrimination envers les Anjouanais. Plusieurs personnes ont été arrêtées et condamnées, dont les frères Elhad et Abdou Salam Ibrahim Halifa.

Le 15 mars 2021, la cour d’appel a accordé la liberté conditionnelle à Abdou Salam et quatre autres accusés, mais a rejeté la demande d’Elhad, considéré comme le principal responsable. Il demeure en détention préventive à la prison centrale de Moroni.

Cette situation interroge certains Anjouannais qui s’étonnent de voir uniquement un Anjouannais en détention, alors que les autres accusés ont été libérés. Les avocats des frères Halifa espèrent l’acquittement ou une réduction de peine pour Elhad en appel, tandis que le procureur général conteste les libérations conditionnelles et compte se pourvoir en cassation.