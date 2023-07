Triomphe historique des Comores à la Coupe du Monde de Clermont.

La Coupe du Monde des quartiers de Clermont a connu un moment historique lors de sa finale 2023. Les Comores ont remporté une victoire mémorable contre le Maroc avec un score de 2-1. Le match a commencé avec une rencontre de gala entre l’Algérie et le TikTok FC, qui a vu un score de 5-5. La grande finale a eu lieu au stade Gabriel-Montpied, où les Comores ont ouvert le score après dix minutes de jeu grâce à Amir. Malgré plusieurs tentatives, le Maroc a manqué d’efficacité devant le but. Cependant, un penalty en fin de match a permis au Maroc d’égaliser, suscitant un grand enthousiasme parmi les supporters. Mais la joie a été de courte durée, car les Comores ont arraché la victoire avec un deuxième but. Le public comorien a célébré cette victoire comme s’il s’agissait d’une véritable Coupe du Monde, soulignant l’importance du football bien au-delà du simple jeu.

Said Hassan Oumouri