Seconde rencontre entre le Ministre de la Culture et la Solidarité des Artistes

Le Ministre des Arts et de la Culture, S.E Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, accompagné de Dr El-Anrif Saïd Hassane, ambassadeur de l’Union des Comores au Koweït, a présidé un atelier de restitution, ce mardi 30 Août 2022, au Retaj.

En présence de la Solidarité des Artistes, le Ministre Djaanfar Salim Allaoui n’a pas manqué de préciser qu’il n’est pas du domaine, mais promouvoir les arts et la culture fait parti de ses missions. « J’ai envie de redonner vie au patrimoine culturel », a-t-il dit.

Il était question de restituer les travaux entamés depuis la dernière rencontre du 23 août dernier au ministère, et valider ses propositions.

Au cours de l’atelier, Monsieur le Ministre a tenu à exposer sa vision pour les arts et la culture, une intervention qui été appréciée par l’audience. Il a insisté sur l’organisation d’une structure nationale réunissant les artistes, et qui permettra de chercher et obtenir facilement des soutiens à l’intérieur du pays comme à l’extérieur.

Son Excellence Monsieur l’ambassadeur de l’Union des Comores au Koweït, Dr El-Anrif Said Hassane, a mis en lumière les accords signés entre les Comores et le Koweït, et a annoncé la possibilité d’une coopération culturelle entre les deux pays.