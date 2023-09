Saidali Ibouroi sollicite un financement pour sa campagne présidentielle de 2024.

Mutsamudu, Anjouan – Dans une lettre adressée aux opérateurs économiques, Saidali Ibouroi, également connu sous le pseudonyme John Baloz, a officiellement sollicité un soutien financier pour sa campagne en vue de l’élection présidentielle de 2024 aux Comores.

M. Ibouroi souligne l’importance des élections comme un moment crucial pour la nation. Il estime qu’une campagne efficace nécessite des ressources suffisantes pour communiquer efficacement son message au public. Dans sa lettre, il exprime sa conviction de la nécessité de construire une économie robuste et équitable pour les Comores. Il promet de travailler en faveur de politiques fiscales équilibrées et de protéger les droits et intérêts de tous les citoyens.

En sollicitant le soutien des opérateurs économiques, M. Ibouroi voit leur contribution potentielle non seulement comme une marque de confiance en sa vision pour le pays, mais aussi comme un investissement dans l’avenir des Comores. Il s’engage à assurer une totale transparence dans l’utilisation des fonds qui lui seront confiés.

La lettre se termine par une invitation à discuter de son projet et de sa vision pour le pays, soulignant sa disponibilité pour tout échange à ce sujet.

Saidali Ibouroi, qui se présente comme un futur candidat à la présidence, semble ainsi mettre en place les premières pierres de sa campagne, en cherchant à établir des partenariats solides avec le secteur économique du pays.

ANTUF Chaharane