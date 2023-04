Remerciements aux autorités comoriennes pour le sauvetage réussi des étudiants au Soudan.

Après la diffusion d’une vidéo où les étudiants comoriens au Soudan déploraient l’absence de moyens de transport pour se rendre aux lieux indiqués par les autorités comoriennes, une nouvelle vidéo montre ces mêmes étudiants descendant d’un avion. Ils ont enfin pu quitter le territoire soudanais, visiblement soulagés et heureux.

Le gouvernement comorien a réussi sa mission de rapatriement de ses ressortissants pris dans une zone de conflit. Le peuple comorien exprime sa reconnaissance envers les autorités, en particulier le ministère des Affaires étrangères, pour leur action efficace et coordonnée.

Ce sauvetage démontre l’importance de la solidarité et de la collaboration entre les différentes institutions comoriennes pour protéger et assister leurs citoyens en détresse à l’étranger. Le rapatriement des étudiants comoriens du Soudan est une preuve de l’engagement du gouvernement envers ses ressortissants et constitue un motif de fierté pour la nation.

Les Comores peuvent se réjouir de cette réussite et continuer à soutenir les efforts des autorités pour garantir la sécurité et le bien-être de leurs citoyens, tant sur le territoire national qu’à l’étranger.

Antuf chaharane.