Selon des sources non officielles, une main d’œuvre sri-lankaise est attendue dans les prochains jours à Moroni pour la finition de l’hôpital El-Maarouf. La raison invoquée est que la main d’œuvre locale ne serait pas suffisamment qualifiée pour effectuer les travaux demandés. Cette nouvelle soulève des questions quant à la formation professionnelle dans le pays.

Certains critiques pointent du doigt les dirigeants politiques, affirmant que ces derniers n’ont pas suffisamment mis en place des formations professionnelles telles que le CAP dans les domaines du bâtiment et de la plomberie. Au lieu de cela, les dirigeants ont concentré leurs efforts sur la création d’universités qui forment des chômeurs sans réel débouché. Il est donc temps pour les dirigeants de prendre conscience de l’importance de la formation professionnelle pour répondre aux besoins du pays.

