Recours judiciaire visant à annuler les candidats ‘Je Viens’ dans la présidentielle de janvier 2024

Selon les informations rapportées par la journaliste Faiza Soulé, la scène politique de la prochaine présidentielle, prévue pour janvier 2024, connaît un développement surprenant. La liste définitive des candidats, attendue pour aujourd’hui, reste incertaine à la suite d’un recours judiciaire inattendu. Ahamada Marzouk, un acteur politique notable, a introduit un recours contre trois candidats issue de la diaspora communément appelées les « Je Viens ».

Ce geste audacieux de Marzouk s’inscrit dans un contexte juridique particulier. La loi régissant l’élection du président de l’Union stipule clairement que tout candidat doit avoir résidé de manière permanente sur le territoire national au cours des 12 derniers mois précédant l’élection. Cette exigence est au cœur de la contestation de Marzouk. Il semblerait que sa requête soit motivée par le non-respect de cette condition d’éligibilité par les candidats visés, soulevant ainsi des questions sur leur admissibilité à concourir.

Il convient de rappeler que la candidature de Marzouk elle-même n’a pas été retenue dans la liste provisoire publiée par la Cour Suprême. Cette décision pourrait avoir influencé sa décision de contester la légitimité des candidats « Je Viens ». Cet événement marque un tournant crucial dans la course à la présidence, posant des interrogations sur la validité des candidatures et le respect des normes légales.

Le paysage politique se trouve ainsi plongé dans une incertitude, avec des implications profondes pour la démocratie et l’intégrité du processus électoral. Les citoyens, les politiciens et les observateurs attendent maintenant avec impatience la résolution de cette affaire, qui pourrait redéfinir les règles du jeu politique et influencer le résultat de l’élection présidentielle de janvier 2024.

Said Hassan Oumouri