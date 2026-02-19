Ramadan : la foire agricole du Rotary prise d’assaut pour soutenir le pouvoir d’achat

À quelques jours du mois sacré de Ramadan, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat a lancé sa traditionnelle foire agricole spéciale, devenue au fil des années un rendez-vous incontournable pour les ménages comoriens.
La foire a débuté le mercredi 18 février, le site du Rotary Club à Moroni a connu une forte affluence. Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de familles se sont déplacées pour profiter de produits locaux proposés à des prix plus accessibles que ceux pratiqués sur les marchés habituels.
Cette initiative vise à accompagner les ménages durant une période marquée par une consommation accrue. Manioc, patate douce, taro blanc, tomates, choux-fleurs, pommes de terre, bananes, poissons, pastèques, ananas ou encore oranges : les stands regorgeaient de produits agricoles locaux, mis à disposition en quantité suffisante pour répondre à la demande.
Présent lors de l’ouverture, Ahamada Djoubeir, secrétaire général adjoint du ministère, a salué la mobilisation et rappelé l’importance de cette opération.
Selon lui, cette foire est organisée avec l’appui des CRDE (Centres ruraux de développement économique), qui ont fourni les produits afin de garantir leur disponibilité et leur qualité. Il a insisté sur le fait que les prix sont volontairement fixés à des niveaux abordables pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.
La foire ne se limite pas à Moroni. Un programme spécifique a été établi pour couvrir plusieurs localités durant les dix premiers jours du Ramadan.
- De Moroni à Mitsamihuli, l’opération se déroulera pendant sept jours.
- À Mitsudjé, la foire aura lieu chaque dimanche.
- À Mwali, elle débute dès ce vendredi.
- À Ndzuani, elle commencera au quatrième jour du Ramadan.
L’objectif est de maintenir le dispositif tout au long du mois sacré afin de soutenir durablement les familles.
Afin d’éviter les achats massifs et permettre à chacun de profiter des prix réduits, certaines règles ont été instaurées. Il est notamment interdit d’acheter un sac entier d’un produit. Les prix doivent être identiques pour tous, sans variation d’un stand à l’autre.
Parmi les tarifs fixés :
- Patate douce et manioc : 600 francs comoriens le kilo
- Taro blanc : 450 francs
- Tomate : 1 400 francs
- Pastèque : 550 francs
Au-delà de l’aspect commercial, cette foire spéciale Ramadan s’inscrit dans une double logique : soutenir le pouvoir d’achat des ménages face aux tensions sur les prix, et valoriser la production agricole locale en mettant en avant le travail des producteurs comoriens.
À l’approche du Ramadan, cette initiative apparaît ainsi comme un levier concret pour allier solidarité, organisation et promotion
du « consommer local ».
Said Hassan Oumouri
Réagissez à cet article