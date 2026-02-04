Ramadan 2026 en France : le début du jeûne envisagé au 19 février, en attente de confirmation

À l’approche du mois béni, la communauté musulmane de France se prépare déjà à accueillir le ramadan 2026, dont la date de début fait l’objet de premières annonces officielles.
Selon le Conseil français du culte musulman, la conjonction de la nouvelle lune aura lieu le mardi 17 février 2026 à 13h01 (heure de Paris). Les conditions de visibilité du croissant lunaire ne seraient réunies que le lendemain, ce qui placerait le premier jour du ramadan au jeudi 19 février 2026, correspondant à l’an 1447 du calendrier hégirien. Cette estimation repose sur des calculs astronomiques, une méthode aujourd’hui adoptée dans plusieurs pays musulmans.
De son côté, le Conseil théologique musulman de France évoque également une apparition de la nouvelle lune le 17 février, avec une observation possible dès le 18 février au matin, laissant envisager un début du jeûne un jour plus tôt.
En France toutefois, la date officielle demeure conditionnée à l’observation visuelle du ciel. La commission religieuse se réunira à la Grande mosquée de Paris le mardi 17 février à 18 heures, lors de la traditionnelle Nuit du Doute, pour arrêter définitivement le calendrier.
Le CFCM a par ailleurs déjà annoncé l’Aïd el-Fitr pour le vendredi 20 mars 2026. Rappelons que le ramadan suit un calendrier lunaire, plus court que le calendrier grégorien, expliquant ce décalage annuel. En 2025, le jeûne avait débuté le 1er mars pour s’achever le 30 mars.
