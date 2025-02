Rafiki Saïd élu joueur du mois de janvier à Troyes : une récompense bien méritée pour l’ailier comorien

Le mois de janvier a été marqué par des performances exceptionnelles de Rafiki Saïd, l’ailier comorien de l’ESTAC Troyes. Avec deux buts et une passe décisive, il a été un élément clé du secteur offensif de l’équipe. Ses statistiques impressionnantes n’ont pas échappé aux supporters qui, par un large vote, lui ont accordé la distinction de joueur du mois. Une belle reconnaissance pour ce joueur en pleine ascension, qui continue de briller sous les couleurs troyennes.

Arrivé à Troyes en 2023 après un passage au Stade Brestois, Rafiki Saïd a su rapidement s’imposer dans le système de jeu du club. Avec son agilité, sa rapidité et son sens du but, il est devenu une véritable menace pour les défenses adverses. Ce mois de janvier en particulier, marqué par ses deux réalisations et sa passe décisive, a permis à l’ESTAC de consolider sa position en Ligue 1, avec des résultats positifs qui n’auraient pas été possibles sans sa contribution.

Les supporters troyens ne s’y sont pas trompés en lui attribuant la majorité des voix lors du vote du joueur du mois. Ce trophée, qu’il recevra ce vendredi avant la rencontre contre Lorient, arrive à un moment crucial de la saison. Motivé par cette reconnaissance, Saïd pourrait bien continuer à porter l’ESTAC vers de nouveaux sommets. Ce trophée n’est pas qu’une simple récompense individuelle : il représente la confirmation du talent et du travail acharné de cet ailier comorien, qui ne cesse de monter en puissance.

Cette distinction vient couronner une période où Rafiki Saïd a également été un acteur clé en sélection nationale, contribuant aux qualifications historiques des Comores pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. De quoi donner au joueur un supplément de confiance pour continuer à briller au plus haut niveau.





Misbah Said