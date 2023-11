Quand le Directeur des Douanes fait fi de sa hiérarchie.

Le Directeur va carrément à l’encontre de l’arrêté de son ministre tutelle, celui des Finances, et se paie le luxe de faire la pluie et le beau temps.

En effet cela fait 8 mois que le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire Mzé Abdou Mohamed Chanfiou, a nommé par arrêté N° 23-012 /MFB/CAB un Huissier de Justice auprès de l’Administration Générale des Douanes. Youssouf Anoir, puisqu’il s’agit de lui, devrait logiquement remplacer Me Mohamed Colé, le désormais ex titulaire du poste. Seulement, le Directeur des Douanes qui, que ça lui plaise ou pas, a l’obligation de mettre en exécution les décisions, mais a de son propre chef maintenu M. Colé et refusé de collaborer avec le nouveau venu.

Cette attitude ou plutôt désinvolture pour être juste dans les mots n’est pas sans conséquences. En voulant être Calife à la place du Calife le directeur des Douanes, Moustoifa Hassane Mohamed a entraîné le blocage par le Ministre des Finances des ventes aux enchères qui auraient dû avoir lieu le mois de juin dernier. Lesquelles doivent être supervisées par l’Huissier désigné par le Ministère de tutelle.

Ce qui est Normal, le ministre défend la légalité et par ricochet son autorité. Mais, comme si le refus de collaborer avec le nouvel Huissier ne suffisait pas, Moustoifa Hassane Mohamed a procédé hier mercredi 22 novembre à une vente aux enchères sans même en informer le ministère des Finances qui doit effectivement le valider.

Des sources concordantes s’accordent à dire que si le directeur des Douanes tient tête à sa hiérarchie, c’est parce qu’il y a des enjeux financiers considérables. « À chaque vente aux enchères réalisées, ils se partagent un petit pactole avec l’Huissier. Et il sait très bien qu’avec le nouvel Huissier ça ne marchera pas comme ça », confie une source proche du dossier. Comme quoi, l’argent illicite peut rendre les gens aussi fous.

Hamid Abdilllah