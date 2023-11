Publication de la liste des candidats pour la présidence des Comores en 2024.

Alors que l’Union des Comores se prépare pour l’élection présidentielle cruciale du 14 janvier 2024, la liste officielle des candidats éligibles a été annoncée, marquant une étape formelle dans le calendrier électoral. Cependant, malgré la mise en place des préparatifs électoraux, une atmosphère de réserve semble prévaloir parmi la population, avec des inquiétudes croissantes quant à la transparence du processus.

Les candidats approuvés pour entrer dans la course à la présidence sont :

– Monsieur SALIM ISSA ABDILLAH

– Monsieur ABDOU SOEFO

– Monsieur DAOUDOU ABDALLAH MOHAMED

– Monsieur BOURHANE HAMIDOU

– Monsieur SAID MOHAMED AHCMET

– Monsieur NATUK MOHAMED

– Monsieur AZALI ASSOUMANI

– Monsieur MOUGNI BARAKA SAID SOILIHI

– Monsieur LAVANE EL-ANRIF

– Monsieur MIFTAHOI ALI BAMBA

Ces figures politiques sont désormais en lice pour convaincre les électeurs de leur capacité à gouverner. Toutefois, la passion et l’engagement habituels associés à la politique comorienne semblent tiédir. Une partie de la population exprime des doutes, notamment une faction influente du parti Juwa, le plus populaire aux Comores. Ils partagent la crainte que l’élection à venir ne reflète pas fidèlement la volonté du peuple, ébranlant ainsi la confiance dans les résultats futurs.

La crainte d’un manque de transparence s’ajoute à l’absence d’enthousiasme populaire, jetant une ombre sur le processus électoral. Les autorités électorales sont donc confrontées à la tâche complexe de non seulement administrer l’élection mais aussi de restaurer la foi en sa légitimité.

En dépit de ces préoccupations, le processus continue avec la publication des procédures de recours pour les candidatures rejetées, une étape qui pourrait être un test de la robustesse des institutions démocratiques des Comores.

Alors que les candidats se préparent à entamer leur campagne, il reste à voir si le climat politique s’échauffera et si les assurances pourront apaiser les inquiétudes soulevées par les citoyens et les partis politiques. L’Union des Comores se trouve à un carrefour, où la voie vers une élection présidentielle transparente et équitable est aussi importante que le résultat lui-même.

ANTUF Chaharane