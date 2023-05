Président Azali Assoumani : Un appel à l’unité et au développement lors de l’ouverture du Parlement Panafricain

Le Président de l’Union des Comores et de l’Union Africaine, SEM Azali Assoumani, a prononcé un discours poignant à l’ouverture de la Deuxième Session Ordinaire de la Sixième Législature du Parlement Panafricain le 15 mai 2023. Dans un appel à la solidarité et à la fraternité, il a souligné la nécessité d’un effort commun pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Président Assoumani a exprimé sa gratitude pour l’hospitalité du peuple et du gouvernement sud-africains et a loué l’engagement du Parlement panafricain à défendre les intérêts des peuples africains. Il a exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec tous les pays et institutions, dont le Parlement panafricain, pour promouvoir la paix et le progrès sur le continent et dans le monde.

Il a également mis l’accent sur l’importance de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, soulignant son potentiel en tant que levier de développement socio-économique. Il a reconnu les défis auxquels le continent est confronté, notamment le terrorisme, la précarité et les crises sécuritaires, tout en restant optimiste sur l’avenir de l’Afrique.

En conclusion, Assoumani a exprimé son désir de voir la session parlementaire contribuer à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

ANTUF chaharane