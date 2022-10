Ouganda : 109 personnes infectées et 30 décès par Ebola

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en Ouganda est passé à 109 et l’épidémie a fait 30 morts, a déclaré mercredi la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, ajoutant que le gouvernement était en train de mettre en place un centre de traitement supplémentaire.

Le virus circulant en Ouganda est la souche soudanaise d’Ebola, pour laquelle il n’existe aucun vaccin éprouvé, contrairement à la souche zaïroise plus courante observée lors des récentes épidémies en République démocratique du Congo voisine.

