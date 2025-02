Mbeni se soulève, la jeunesse détruit les repaires de la drogue et de l’alcool après l’assassinat de Hikima !

La ville de Mbeni, située dans la région de Hamahamet, est le théâtre d’une mobilisation sans précédent de sa jeunesse contre le fléau de la drogue et de l’alcool. En l’espace de trois jours, plusieurs cabanes, connues pour être des lieux de vente et de consommation de substances illicites, ont été saccagées et détruites par ces jeunes déterminés à assainir la ville.

Cette initiative fait suite au meurtre tragique de Hikima Ahamada Hamada, une jeune femme de 23 ans, responsable de l’agence Ria-Money Gram de Mbeni. Le 31 janvier, après avoir retiré une somme importante à Moroni, elle a été retrouvée morte, étranglée, près de Mnungu. L’enquête a rapidement conduit à l’arrestation de son chauffeur habituel, Nassuredine Maoulida, alias Mikiro, qui a avoué le crime.

Profondément choquée par cet acte odieux, la jeunesse de Mbeni a décidé de réagir en s’attaquant aux racines de la délinquance locale. Selon eux, les cabanes servant de points de vente et de consommation de drogue et d’alcool sont des foyers de criminalité qui corrompent la jeunesse et menacent la sécurité de la communauté.

Cette opération pourrait s’étendre dans les jours à venir aux autres villages de la région de Hamahamet, témoignant d’une volonté collective d’éradiquer les sources de délinquance. Les habitants saluent cette démarche audacieuse et appellent les autorités judiciaires à prendre des mesures fermes contre les criminels afin de prévenir de tels drames à l’avenir.

