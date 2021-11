Match amical «Comores vs Sierra Leone» : Les 26 Coelacanthes sont connus depuis vendredi

Le sélectionneur comorien a rendu public sa liste devant affronter la Sierra Leone le 13 novembre prochain en Turquie. Vingt-six joueurs dont deux nouveaux prendront part à ce stage de la préparation de la Can 2021.

Ils sont vingt-six joueurs convoqués vendredi, 5 novembre, en équipe nationale. Le sélectionneur comorien, Amiredine Abdou, a invité, parmi eux, deux nouveaux joueurs pour, du 7 au 13 novembre, prendre part durant la même période à un stage préparatif de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Alexis Souahy et Karim Mohamed sont les nouvelles recrues.

Ils évoluent, respectivement, en défense centrale, à Louisville city fc en Usl américain, et en milieu de terrain à Clermont foot.Sur la nouvelle liste, ne figure pas le nom du milieu défensif ,Rafidine Abdullah, de l’attaquant de couloir, Mohamed Youssouf, et du défenseur, Kassim Ahamada. Ces trois cadres ne seront donc pas de la partie turque ce samedi 13 novembre au Stadium book Sapanca.

On n’y note le retour du portier, Ali Ahamada, libre de tout contrat après son dernier match avec le club Norvégien du Sk Brann. Mais aussi celui du latéral de l’Ac Ajaccio, Chaker Alhadhur, et de l’attaquant du club sud-africain, Ts sporting fc, Ibroihim Youssouf alias Djoudja. Le reste de l’effectif est le constitué du denier groupe qui a pris part au rassemblement de septembre dernier à Maluzini.

Sans grande surprise, le staff comorien a fait appel au meilleur passeur de la Ligue 2 française, Youssouf M’changama, au gardien de but de l’Us Endoune, Ben Salim Boina et aux attaquants vedettes de l’équipe, Faïz Seleman et le meilleur buteur des Cœlacanthes El Fardou Ben Mohamed Nabouhane.L’équipe devait arriver à Istanbul, hier dimanche. Le même jour devait début la première séance d’entrainement pour la préparation de l’aventure camerounaise.Les Comores vont, du 9 janvier au 6 février 2022, disputer, chez les Lions indomptables, leur première phase finale d’une Can.

Liste des26 Coelacanthes

Gardiens : Ben Salim Boina (Us Endoune), Ali Ahamada (Libre), Clément Daoudou (Gsi Pontivy).

Défenseurs : Kassim Mdoihoma (Us Avranches), Nadjim Abdou (FC Martigues), Karim Mohamed (Clermont foot), Kassim Abdallah (Marignane-Gignac), Youssouf Bendjaloud (Châteauroux), Younn Zahary (So Cholet), Ali Mohamed Abdallah (Stade Lausanne-Ouchy), Chaker Alhadhur Ac Ajaccio), Alexis Souahy (Louisville city fc)

Milieux : Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles), Fouad Bachirou (Ac Omania Nicosie), Iyad Mohamed (Aj Auxerre), Youssouf M’changama (Ea Guingamp) Nakibou Aboubakar (Fc Sète 34)

Attaquants : Moussa Djoumoi (As Saint-Priest), Faïz Selemani (Kv Courtrai), Ali M’madi Sas Epinal), Ahmed Mogni Fc Annecy), El Fardou Ben Mohamed (Etoile rouge de Belgrade), Faïz Mattoir, Nasser Chamed (Gaz Metan média), Saïd Bakari (Rkc Waalwijk), Ibroihim Youssouf (Ts Sporting fc)

Elie-Dine Djouma