L’opposition appelle à un grand rassemblement le 26 mai

Le Front commun des forces vives comoriennes conteste toujours la nouvelle Constitution qui a permis à Azali Assoumani de rester au pouvoir jusqu’en 2024 au moins. Il soutient en effet que le régime « dictatorial » incarné par le colonel Azali depuis 2016 doit prendre fin ce mercredi 26 mai 2021. C’est pour cette raison que les membres de l’opposition appellent les Comoriens à un rassemblement populaire le 26 mai prochain à Moroni pour un récapitulatif des actions menées par le régime actuel pendant 5 ans de pouvoir et de réclamer l’application de l’Accord-cadre de Fomboni.

Le Front commun des forces vives annonce les actions à mener contre le président Azali et son gouvernement. Sur la base de l’Accord cadre de Fomboni, l’opposition attend que le chef de l’État passe le flambeau ce mercredi 26 mai. Lors de cette conférence de presse tenue à Moroni le 22 mai, Mohamed Abdou Soimadou, membre du Front commun défend que l’opposition « n’a pas participé » au scrutin présidentiel organisé en 2019 par le gouvernement actuel. « On nous a offert une opportunité pour reprendre le pouvoir et on ne voulait pas la rater…Les Comoriens attendaient impatiemment ce jour (26 mai 2021) pour se libérer du putschiste dictateur Azali Assoumani ».

« Pour éviter que la population continue de vivre sous le régime dictatorial », l’opposition dit poursuivre la lutte sur des voies démocratiques et diplomatiques jusqu’au départ du « dictateur sanguinaire ». « On n’accomplit pas ce qu’on croit être juste par des moyens injustes. C’est notre pays à tous. Chacun a sa part de responsabilité. Ce 26 mai 2021, le gouvernement attend faire un bilan de son mandant. Nous ne comptons pas contraindre cet événement mais qu’ils ne viennent pas empêcher le nôtre », soutient Youssouf Mohamed Boina, ancien candidat à l’élection gubernatoriale de Ngazidja.

Les conférenciers ont annoncé que la préfecture de Moroni sera avisée ce lundi 24 mai du rassemblement censé avoir lieu le 26 pour, disent-ils, faire le bilan de 5 années du régime et réfléchir sur les moyens de le déloger. « La réussite de cette manœuvre dépend de la manière dont les Comoriens vont prendre l’événement qu’on a prévu d’organiser le 26 mai prochain. Car le changement viendra de nous mais pas de ceux qui sont privés de leur liberté, tels que l’ancien raïs Sambi, Mohamed Ali Soilihi et Salami. L’heure de défendre la démocratie à sonné », ajoute-t-il.

Kamal Gamal / LGDC