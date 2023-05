Les hôpitaux de Mohéli surpassent ceux de Moroni en matière de compétence et de soins aux patients.

Un patient a récemment partagé son expérience bouleversante sur la page d’information Moroni Matin, mettant en lumière l’importance du personnel médical plutôt que des équipements et bâtiments hospitaliers. L’homme âgé raconte comment il a été maltraité et négligé à l’hôpital El-Maarouf de Moroni, où on lui a posé une sonde douloureuse et inappropriée sans lui fournir de lit d’hôpital.

Après avoir été laissé sur des cartons et ayant subi des heures d’attente pour voir un médecin, il a décidé de quitter l’hôpital et de se rendre à Mohéli pour recevoir des soins médicaux appropriés. Une fois là-bas, le Dr Nassir Saïd a immédiatement retiré la sonde et en a posé une nouvelle, soulageant considérablement le patient. Après des analyses, le patient a été opéré au CHRI de Fomboni et se porte désormais bien.

Dans son témoignage, le patient souligne l’accueil chaleureux et l’attention portée par les médecins à Mohéli, démontrant que l’efficacité d’un hôpital réside davantage dans l’organisation et la qualité du travail plutôt que dans les infrastructures imposantes. Ce témoignage poignant met en évidence les lacunes du système de santé comorien et la nécessité de revoir les priorités en matière de soins médicaux.

ANTUF chaharane