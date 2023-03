Les femmes à l’honneur : Les Comores se mobilisent pour l’égalité des sexes dans le monde numérique

Le ministère de la Santé, en collaboration avec le gouvernorat de Ngazidja, l’Union européenne, les Nations Unies et d’autres partenaires, a officiellement lancé les activités à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars. La première dame de l’Union des Comores, Ambari Daroueche, et la gouverneure de l’île de Ngazidja, Sitti Farouata Mhoudine, étaient présentes à l’événement à Itsandra. Des femmes décideurs, des représentants des Nations Unies étaient également présents. Le thème retenu cette année est « Pour un monde numérique inclusif : innovations et technologies pour l’égalité des sexes », qui met en évidence la contribution des femmes et des filles qui promeuvent les avancées des technologies transformatrices et de l’éducation numérique.

La Commissaire au genre, Maissara Adam, souligne que ce thème met en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et d’analyser la violence basée sur le genre en ligne. La ministre de la Santé, Loub Yakouti Attoumane, explique que cette journée permet de mesurer l’implication des femmes dans l’évolution de l’humanité. La gouverneure de l’île de Ngazidja, Sitti Faroutta Mhoudine, souligne l’importance de la participation des femmes et des groupes marginalisés dans les secteurs des technologies pour des solutions plus créatives et une plus grande égalité des sexes. Cette année, la célébration se fera à Mohéli le 14 mars, suivie d’une série d’activités prévues à Anjouan.